Manifestante che abbaia morde pure La pacifista della Flotilla Raís Rigo Seruya azzanna un poliziotto israeliano
Can che abbaia non morde, manifestante Pro Pal che abbaia sì. E’ l’ironica conclusione a cui si arriva se ci si occupa della incredibile vicenda della “navigatrice” spagnola Raís Rigo Seruya, che alla vista degli agenti israeliani, dopo l’abbordaggio alla prima Flotilla, ne ha azzannato uno. Il tribunale di Beer Sheva ha prorogato di tre giorni la detenzione della cittadina spagnola che ha partecipato alla flottiglia Sumud diretta a Gaza. È sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver causato lesioni, dopo che i funzionari dell’Israel Prison Service (Ips) hanno affermato che ha morso un dipendente durante l’arresto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: manifestante - abbaia
Bandecchi abbaia per zittire un manifestante pro Pal: "Mi hanno rotto i cogli*ni"
Abbaia, arriva testa a testa con un manifestante, dà dei "drogati facinorosi" ai suoi contestatori. Il folle show di Bandecchi in Comune a Terni dopo avere detto che a Gaza non ci sono stati bambini uccisi. Italia 2025. #Pietre @repubblica - X Vai su X
Roma, istantanee dalla guerriglia urbana del 4 ottobre. L'immagine di un manifestante con la bandiera palestinese vs l'idrante della polizia - facebook.com Vai su Facebook