Can che abbaia non morde, manifestante Pro Pal che abbaia sì. E’ l’ironica conclusione a cui si arriva se ci si occupa della incredibile vicenda della “navigatrice” spagnola Raís Rigo Seruya, che alla vista degli agenti israeliani, dopo l’abbordaggio alla prima Flotilla, ne ha azzannato uno. Il tribunale di Beer Sheva ha prorogato di tre giorni la detenzione della cittadina spagnola che ha partecipato alla flottiglia Sumud diretta a Gaza. È sospettata di aver aggredito un pubblico ufficiale e di aver causato lesioni, dopo che i funzionari dell’Israel Prison Service (Ips) hanno affermato che ha morso un dipendente durante l’arresto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Manifestante che abbaia, morde pure. La “pacifista” della “Flotilla” Raís Rigo Seruya azzanna un poliziotto israeliano