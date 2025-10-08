Mangiare con intelligenza | perché il cervello ha fame di Omega 3

I n teoria saremmo un popolo di mare, figli di una penisola per due terzi affacciata sul Mediterraneo, 7.400 chilometri di costa. Per questo suona stonato che proprio noi ci ritroviamo carenti di omega 3, quei grassi che si assumono mangiando pesce azzurro, cozze e vongole. Il dato emerge dalla mappa globale stilata di recente (“ Omega-3 world map ”). I nostri livelli di omega 3, definiti “bassi”, stazionano in media fra il 4 e il 6 per cento, al di sotto degli standard desiderabili, che sono invece pari o superiori all’8 per cento. In quella fascia alta, ottimale, svettano gli abitanti di Paesi come Islanda, Norvegia e Giappone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

