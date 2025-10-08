Mandello oltre un milione di euro di investimenti in scuola e istruzione

Oltre un milione di euro per l'istruzione e non solo. Il Comune di Mandello del Lario durante la seduta del Consiglio comunale del 25 settembre 2025 ha approvato il Piano di diritto allo studio con uno stanziamento di 1.022.866,25 euro.I fondi serviranno per garantire l'accoglienza, l'inserimento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Mandello, oltre un milione di euro di investimenti in scuola e istruzione - Il Piano di diritto allo studio 2025/26 sostiene le scuole con contributi diretti, progetti ma anche accoglienza, inserimento e integrazione degli alunni in condizioni di disagio, diversamente abili e ... leccotoday.it scrive

