Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Fine vita, Ada è libera di scegliere: «La Sla ha perso, io ho vinto. Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ... vanityfair.it
Assegno unico 2026, in Toscana quasi 373mila famiglie avranno l’aumento: ecco di quanto lanazione.it
Uccise il marito a tavola con una coltellata: per Raffaella Ragnoli possibile sconto di pena ilgiorno.it
Jankto: «Prima del coming out non mi sentivo me stesso. Molti calciatori non riescono a farlo. Mi ha aiutato ... calcionews24.com
Offerta lavoro, come guadagnare quasi 500 euro al giorno: pazzesco temporeale.info
Operazione “Reset”: tre arresti a Cortina per estorsione mafiosa e tentativi di infiltrazione negli appalti ... lanotiziagiornale.it
Pratolino diventa Polo multidisciplinare di arte e musica
Vaglia (Firenze), 8 ottobre 2025 - Il complesso monumentale di Pratolino diventa Polo multidisciplin... ► lanazione.it
Aversa, furto lampo al ristorante “Primo Sushi”: in fuga con 35 euro e bottiglie di vino
Nuovo episodio di criminalità ad Aversa, dove ieri mattina, martedì 7 ottobre, alle 5:49, ignoti ma... ► teleclubitalia.it
L’USIM saluta il 1° Luogotenente BUSICO Giuseppe: un pioniere, un esempio, un grande uomo di mare
di Paolo Fedele * Nei giorni scorsi ha cessato il servizio attivo, per sopraggiunti limiti di età, ... ► laprimapagina.it
Ventisette anni fa l'omicidio di Mico Geraci: "Un esempio di responsabilità civile e sindacale"
Era la sera dell’8 ottobre 1998 quando Mico Geraci, stimato sindacalista e candidato sindaco in pe... ► palermotoday.it
Intelligenza artificiale nella cura del bambino al centro del congresso promosso dall'ospedale di Caserta
I percorsi diagnostici e terapeutici di ultima generazione nel trattamento delle patologie del bam... ► casertanews.it
Nazionali Juve: la convocazione di questi quattro bianconeri da medicina per guarire dalle difficoltà nel club. Chi può beneficiarne
di Redazione JuventusNews24Nazionali Juve, l’analisi del Corriere: David, Vlahovic, Openda e Koopmei... ► juventusnews24.com
L'ipotesi sul tavolo, in discussione per la prossima Manovra, è di ridurre la pressione fiscale sulla mensilità aggiuntiva che arriva insieme allo stipendio di dicembre con l'obiettivo di aumentare i consumi e il reddito netto del ceto medio
Mentre le famiglie italiane iniziano a guardare al bilancio di fine anno, l’attenzione del Governo ... ► iodonna.it
In Francia Lecornu tenta l’ultima mediazione per dare vita a un governo e Macron preoccupato resta in silenzio
In Francia si gioca una partita politica delicatissima: l’ultimo e disperato tentativo di Sébastien... ► lanotiziagiornale.it
Liliana Segre, il figlio: “Francesca Albanese ossessionata da mia madre”
Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, commenta, in un’intervista al Corriere della Sera, l’e... ► lapresse.it
“La Sla ha perso, io ho vinto”, via libera del comitato etico per permettere ad Ada di accedere al suicidio assistito
“La Sla ha perso, io ho vinto”. Così, Ada, 44enne campana affetta da Sla, che aveva diffuso un vide... ► ilfattoquotidiano.it
Electrolux, l'energia pulita per il futuro: a Forlì si studiano sistemi di cottura all'idrogeno
Non solo produzione, ma anche ricerca finalizzata alla transizione energetica. Il centro R&D F... ► forlitoday.it
Gaza, altre navi Flotilla bloccate dalla marina israeliana: una decina di italiani fermati
Sono una decina i cittadini italiani fermati questa notte dalla marina militare israeliana nel cors... ► ilfogliettone.it
Terni, giocate a ragazzi di 15 e 17 anni: chiusura e multa per una sala scommesse
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari del Comando Provinciale d... ► ternitoday.it
Offerta lavoro, come guadagnare quasi 500 euro al giorno: pazzesco
Nuova offerta di lavoro pazzesca: si può guadagnare fino a quasi 500 euro al giorno senza nemmeno t... ► temporeale.info
Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’8 ottobre: le novità sul caso Liliana Resinovich
La puntata di Chi l’ha visto? in onda martedì 8 ottobre, condotta come sempre da Federica Sciarelli... ► dilei.it
Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di Padova
L’associazione ARKA organizza la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle rel... ► padovaoggi.it
Studente con disabilità al vomero, scuola rifiuta il rinnovo dell’iscrizione. Avvocati: “Segnaleremo al Ministero”
Una famiglia residente nella città di Napoli si è vista rifiutare il rinnovo dell’iscrizione scolas... ► orizzontescuola.it
Non si arrestano le ricerche di Marianna, il comandante dei pompieri Barbera: “Non ci fermiamo per rispetto dei familiari”
Il pastore tedesco Ula e il pastore belga Klaus, le due unità cinofile dei carabinieri del centro ... ► agrigentonotizie.it
Francesca Pascale da De Girolamo e Semprini: "Spiavo il telefono di Berlusconi e..."
Francesca Pascale, l'ex compagna Berlusconi, è stata ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, il ... ► iltempo.it
Firenze, il concerto di Arcadi Volodos inaugura la stagione degli Amici della Musica
Firenze, 8 ottobre 2025 – Torna la stagione concertistica 2025/2026 degli Amici della Musica di Fir... ► lanazione.it
La battaglia di Ada, malata di Sla: via libera per la morte volontaria. "La malattia ha perso, ho vinto io"
Ada, 44enne campana affetta da Sla, ha ottenuto il via libera per l’aiuto alla morte volontaria. L... ► napolitoday.it
A Sigonella l’ultimo sussulto di patriottismo
Quarant’anni fa il nostro Paese tenne testa alla superpotenza americana che comandava in Occidente.... ► laverita.info
Barriere acustiche sul tratto di ferrovia in via Toscana, come cambia la viabilità
Dal 9 ottobre, è prevista una nuova fase dei lavori del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI... ► parmatoday.it
Famiglie fragili, dalla Regione 592 mila per 36 Comuni ma «servirebbero più fondi»
Nell’Ambito Territorio Sociale, ATS VEN_20 – Verona, che coinvolge i 36 Comuni della provincia e d... ► veronasera.it
"E se casco?": corso di primo soccorso per motociclisti
E SE CASCO?Motorama - Firenze via Mannelli 79 - 18 ottobre 2025 – ore 11.00Motorama promuove la si... ► firenzetoday.it
Plenaria di Strasburgo: Von der Leyen denuncia la guerra ibrida russa e invoca unità europea
Plenaria di Strasburgo al centro della denuncia di Von der Leyen: l’Europa sotto attacco da una gue... ► gbt-magazine.com
Tragedia alla R.E.M.S. di San Nicola Baronia, Ciambriello: "Ci vogliono veri progetti di trattamento, più terapisti e finanziamenti"
Ha toccato l’opinione pubblica la grave tragedia che si è consumata nella Residenza per l'esecuzio... ► avellinotoday.it
Orezzo, a un anno dalla frana riapre la strada provinciale 41
Riaprirà oggi, martedì 8 ottobre alle ore 14, la Strada Provinciale 41 a Orezzo, nel comune di Gazz... ► bergamonews.it
Al Santobono arriva un robot innovativo per trattare la calcolosi pediatrica
L’Unità Operativa Complessa di Urologia Pediatrica del Santobono è il primo centro pediatrico ad a... ► napolitoday.it
I Tre Tenori, concerto di Capodanno a Roma
Le più belle Canzoni di Natale e Arie d’Opera nel meraviglioso Salone del Bernini a Palazzo Ripett... ► romatoday.it
Pronostico Repubblica Ceca Croazia: ultima chiamata per il primo posto
Repubblica Ceca-Croazia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee a... ► ilveggente.it
Stati Generali Mercato Food & Beverage. Orlandi, Presidente AIGRIM FIPE: “Innovazione digitale e ambientale le chiavi per una crescita sostenibile”
“Il trend di mercato di quest’anno risente inevitabilmente del contesto geopolitico e internaziona... ► ilgiornaleditalia.it
Il ministro Crosetto operato al Fatebenefratelli. Meloni: "Forza Guido"
Il ministro Guido Crosetto è stato operato al Fatebenefratelli di Roma. Questa mattina, informa una... ► ilfoglio.it
Diafrik 4et in concerto al Charity Café
Più generazioni a confronto accomunati dalla stessa passione per la musica black. Un nuovo progett... ► romatoday.it
“Si lavori per trasformare parte della centrale Enel Federico II in data center per l’IA”
BRINDISI - Il futuro della centrale Enel Federico II di Brindisi, a cui è legato, in parte, il des... ► brindisireport.it
Women Lilt Run, torna a Novara la camminata in rosa contro il tumore al seno
Domenica 12 ottobre torna a Novara l'appuntamento con la Women Lilt Run, la camminata in rosa orga... ► novaratoday.it
Circo Massimo di Giannini: il primo ospite speciale è la coppia Fazio Littizzetto
Un’apparizione televisiva di Fabio Fazio è sempre un evento raro, così come vedere Luciana Littizze... ► tivvusia.com
Freedom Flotilla, “sentiamo l’elicottero”, poi il buio. Così i commando delle Idf hanno assaltato la missione per Gaza
“Abbiamo preparato le borse. Anche se siamo distanti da Gaza, stiamo facendo una manovra per tornar... ► ilfattoquotidiano.it
Dolly Parton non sta bene, la sorella: ”Pregate per lei”
Un’ondata di preoccupazione sta investendo il mondo country: la sorella di Dolly Parton sta implora... ► newsner.it
Short track, i convocati dell’Italia per Montreal: Sighel e Fontana le stelle azzurre in Canada
La nuova stagione degli sport invernali sta per entrare nel vivo e si comincia subito a fare sul se... ► oasport.it
Rabiot: «Giocare Milan Como a Perth è completamente folle, poi si parla della salute dei calciatori»
In un’intervista concessa a “Le Figaro”, Adrien Rabiot si è soffermato sulla decisione di far dispu... ► ilnapolista.it
Visite guidate al Museo della natura e dell'uomo dell'università di Padova
L’associazione ARKA organizza alcune visita al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle relativ... ► padovaoggi.it
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo stanno insieme? Le foto non lasciano dubbi
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno una frequentazione e a testimoniarlo sarebbero diverse foto ... ► ilgiornale.it
Il ritorno delle Winx, nasce all’ombra del Vesuvio il gioco da tavolo che celebra i 20 anni della serie animata
Nel ventesimo anniversario delle Winx c’è anche Giochi Uniti, realtà partenopea tra le più solide d... ► ildenaro.it
Porto di Trieste, arriva Eurocargo Roma, quarta nave di Grimaldi
Continua lo scontro a distanza tra Dfds e Grimaldi, con quest'ultima che attiva la quarta nave a T... ► triesteprima.it
Chat Control fermato dalla Germania, non lo voterà: “Sarebbe come aprire tutte le lettere per vedere se contengono qualcosa di illecito”
Sotto la pressione di cittadini e associazioni, Berlino si è sfilata dal fronte dei Paesi favorevol... ► dday.it
Supplenze docenti 2025/26: nomine, sanzioni, controlli, punteggi [LO SPECIALE]
Le supplenze del personale docente per l'anno scolastico 2025/26 possono essere attribuite da GaE e... ► orizzontescuola.it
Arte veneta antitarlo in Fiera antiquaria Padova
Anche quest'anno, la ditta Arte Veneta Antitarlo, sarà presente alla fiera Antiquaria di Padova, p... ► padovaoggi.it
“Sono uno chef di cibo per cani e io stesso assaggio tutto, niente viene inscatolato senza che io abbia provato com’è. Amare un animale vuol dire anche non nutrirlo con cibo mediocre”: parla Mirko Chiera
Ha sei cani, dice che il loro numero aumenterà e proprio osservando che avevano tutti qualche probl... ► ilfattoquotidiano.it
Gimbe: "Negli ultimi tre anni 13,1 miliardi in meno alla Sanità | Un italiano su due rinuncia alle cure, cresce la spesa privata"
Nel nostro Paese "mancano gli infermieri e soffre la medicina generale": è quanto emerge dall'ottavo... ► tgcom24.mediaset.it
Il ritorno del “papello” Jonella contro Nagel“. Conto da 20 milioni”
Il passato non muore, ma aspetta il momento giusto per bussare. Dodici anni dopo la tempesta che tr... ► lidentita.it
Come sta Dolly Parton? La sorella chiede di pregare per lei, poi si corregge
Hanno scatenato preoccupazioni le parole della sorella di Dolly Parton sulla cantante che nei giorn... ► fanpage.it
Flotilla, le immagini dell’abbordaggio di Israele: così viene intercettata la nuova missione umanitaria verso Gaza
La Global Sumud Flotilla ha diffuso su X una serie di video che documentano le fasi dell’intercett... ► ilfattoquotidiano.it
Fazio e Littizzetto aprono il Circo Massimo di Giannini
Fabio Fazio ospite in TV è un’assoluta rarità, così come l’ospitata di Luciana Littizzetto in una t... ► davidemaggio.it
Manifestazione pro Pal, un’attivista arrestata e quattro cronisti feriti dopo gli scontri a Bologna
Una ragazza è stata arrestata dalla polizia dopo gli scontri di ieri sera a Bologna, dove si è tenu... ► ilfattoquotidiano.it
Amministratori di sostegno, al via il corso di formazione per iscritti agli albi e ordini professionali
Un nuovo percorso formativo dedicato alla figura dell’amministratore di sostegno prenderà il via i... ► arezzonotizie.it
Ultimissime Inter LIVE: novità sul rientro di Thuram dall’infortunio, Esposito cercato da un club di Serie A!
di Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizi... ► internews24.com
Giornate Fai d’autunno 2025: un viaggio nel cuore dell’Italia più autentica anche nel Brindisino
FASANO/SAN PIETRO VERNOTICO - Torna l'appuntamento con le Giornate Fai d'autunno anche nel Brindis... ► brindisireport.it
Israele e Hamas si sono scambiati le liste di prigionieri da rilasciare
Nei colloqui in corso in Egitto, mediati da Stati Uniti, Qatar e Turchia, Hamas e Israele si sono ... ► linkiesta.it
Seminario informativo: "Estetica oncologica"
Seminario informativo rivolto alle persone che stanno affrontando un percorso di terapia, a chi le... ► veronasera.it
La camicia a fiori in autunno non sfiorisce ma si rinnova, trasformandosi in un pezzo di carattere che definisce l’outfit
La camicia a fiori si può declinare anche in chiave autunnale. Ecco cinque outfit di tendenza per s... ► iodonna.it
Terra dei fuochi: sequestrati 1300 metri cubi rifiuti speciali
Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo intervento dei Carabinieri nella lotta contro lo smaltimento ... ► anteprima24.it