Manchester l’asse conservatore si salda sotto l’egida dell’Idu | la missione di Fidanza e Giordano alla Conferenza dei Tories

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manchester, dove la Conservative party conference ha animato per giorni il dibattito politico britannico, il conservatorismo ha mostrato la sua vocazione più internazionale. Nella giornata di lunedì, tra incontri riservati e sessioni tematiche, si è riunita la rete globale che fa capo all’ International democrat union, l’alleanza mondiale delle destre democratiche. Fidanza e Giordano, l’Italia al centro del dialogo conservatore. Per l’Italia erano presenti Carlo Fidanza e Antonio Giordano, entrambi vicepresidenti dellIdu, che hanno incontrato la leader dei Tories Kemi Badenoch, la segretaria ombra agli Esteri Priti Patel, il parlamentare Ashley Fox e l’ambasciatore dell’Unione europea nel Regno Unito, Pedro Serrano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

