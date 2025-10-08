Mamma strangola a morte il figlio autistico di 5 anni poi tenta il suicidio | Prendersi cura di lui era difficile era depressa

Stremata dalle difficoltà incontrate nel prendersi cura del suo bambino di 5 anni con autismo, la mamma lo avrebbe soffocato e ucciso, per poi tentare di togliersi la vita. Per questo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mamma strangola a morte il figlio autistico di 5 anni, poi tenta il suicidio: «Prendersi cura di lui era difficile, era depressa»

Strangola la ex in strada, i figli danno l'allarme: erano preoccupati perché la mamma non era rientrata dal lavoro

L'ha strangolata nel sonno la notte del 3 giugno, mentre dormiva accanto a loro figlia, senza darle neanche il tempo di provare a difendersi. Poi ha trascinato il corpo sull'erba secca per nasconderlo tra le siepi di oleandro che delimitano villa Pamphili, dove

