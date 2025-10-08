Maltempo pulizia straordinaria delle cunette stradali | lavori in corso in diverse zone della città

Agrigentonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso a Sciacca gli interventi di pulizia straordinaria delle cunette stradali in diversi punti del territorio cittadino. L’attività, avviata lunedì, prevede la rimozione dei detriti e dei materiali accumulati che nel tempo hanno ostruito il regolare deflusso delle acque meteoriche.Le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

