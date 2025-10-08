Malore durante la scampagnata per raccogliere i funghi interviene il soccorso alpino

Brutta avventura, nella giornata di mercoledì, per un 78enne che, insieme al figlio, si era recato a cercare funghi sul monte Carpegna. L'anziano, in prossimità del rifugio Fontanelle, ha accusato un improvviso malore e, resosi conto della gravità della situazione, è stato il figlio a chiedere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

