Malore durante la scampagnata per raccogliere i funghi interviene il soccorso alpino
Brutta avventura, nella giornata di mercoledì, per un 78enne che, insieme al figlio, si era recato a cercare funghi sul monte Carpegna. L'anziano, in prossimità del rifugio Fontanelle, ha accusato un improvviso malore e, resosi conto della gravità della situazione, è stato il figlio a chiedere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
