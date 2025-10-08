Malore durante la notte muore a 65 anni il coach Bellazzi
Il basket vigevanese piange l’improvvisa scomparsa di Vincenzo Bellazzi, 65 anni, per anni giocatore delle minors cittadine e per decenni allenatore nelle stesse categorie e poi delle giovanili della Cat Vigevano. A essergli fatale è stato un malore che lo ha colto la scorsa notte. Come al solito Bellazzi lunedì sera era stato in palestra per il consueto allenamento, al ritorno le prime avvisaglie del malore fatale. Commossi i messaggi di ricordo che già dalla prima mattina hanno invaso i social. "Lasci un vuoto enorme che cercheremo di colmare con tutti i ricordi belli che in questi anni ci hai donato – si legge in una nota della Cat Vigevano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
