Malore dopo la puntura di una vespa | 26enne soccorso d' urgenza a Eupilio

Quicomo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 14 di oggi, 8 ottobre 2025, un 26enne è stato punto da una vespa in via Sant’Antonio a Eupilio. Il giovane ha manifestato una reazione severa compatibile con shock anafilattico.Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza del Sos di Canzo e un’automedica. Dopo le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it

