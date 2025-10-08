Malore dopo la puntura di una vespa | 26enne soccorso d' urgenza a Eupilio

Poco prima delle 14 di oggi, 8 ottobre 2025, un 26enne è stato punto da una vespa in via Sant’Antonio a Eupilio. Il giovane ha manifestato una reazione severa compatibile con shock anafilattico.Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza del Sos di Canzo e un’automedica. Dopo le prime. 🔗 Leggi su Quicomo.it

