Malnutrizione e tumore gastrico | OncoCook trasforma la tavola in terapia

La malnutrizione colpisce in profondità chi affronta un tumore allo stomaco e incide sulla possibilità di curarsi bene. Per reagire, una nuova web serie, OncoCook, porta in tavola scelte consapevoli e concrete. Quattro episodi per unire scienza, cucina e storie reali, con l’obiettivo di restituire qualità alla vita quotidiana durante le cure. Un’urgenza clinica spesso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Malnutrizione e tumore gastrico: OncoCook trasforma la tavola in terapia

In questa notizia si parla di: malnutrizione - tumore

#tumoredellostomaco e #malnutrizione: secondo le stime, il 10-20% dei #pazienti oncologici rischia di morire per le conseguenze di questo problema. Ne abbiamo discusso in conferenza stampa con @VivereSi : https://medinews.it/comunicati/tumore-dello-sto - X Vai su X

Nonostante gli sforzi globali, la malnutrizione rimane una delle sfide maggiori che le persone che vivono in contesti più vulnerabili si trovano a vivere. In Kenya uomini, donne e bambini affrontano l’insicurezza alimentare quotidianamente e questo mina le loro - facebook.com Vai su Facebook

Il 50% dei malati di cancro allo stomaco è malnutrito, web serie insegna dieta corretta - (Adnkronos) – Il 50% dei pazienti colpiti da tumore dello stomaco è malnutrito, condizione che determina gravi conseguenze, come ridotta tolleranza alle terapie, peggiore sopravvivenza, minore qualità ... padovanews.it scrive

Tumore dello stomaco, il 50% di chi ne soffre è malnutrito: chi è a rischio e cosa fare - I deficit nutrizionali: peggiorano la prognosi e impattano sulle cure. Come scrive ilsole24ore.com