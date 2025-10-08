Maldamore il ricavato al Selene Menichetti
CASTELFRANCO Teatro e solidarietà. La serata benefica è in programma sabato 11 ottobre al teatro della Compagnia di Castelfranco per iniziativa del Rotary Club Castelfranco Valdarno Inferiore in collaborazione con la compagnia teatrale Four Red Roses. Alle 21,30 si aprirà il sipario su Maldamore di Angelo Longoni, commedia brillante che farà divertire ed emozionare. Il ricavato sarà devoluto alla residenza sanitaria assistenziale Selene Menichetti di Castelfranco. Il biglietto, al costo di 15 euro, può essere acquistato nella sede della Misericordia di Castelfranco, in via dei Mille 1, oppure contattando il presidente del Rotary Club Riccardo Ganni al 338 8924620 o la compagnia Four Red Roses al 339 5271841. 🔗 Leggi su Lanazione.it
