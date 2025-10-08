Bellebuono era un tossico, un balordo di strada, ora è un killer. Adesso è in fuga. “ Non ho più tempo ”, scrive a un amico. Dall’Italia alla Bulgaria in un inverno di ghiaccio. Quello del 2024. Al secolo è Daniel D’Alessandro, entrato senza accorgersene nel giro grande degli affari criminali della Curva Nord interista. Bellebuono uomo chiave negli omicidi di Vittorio Boiocchi e Antonio Bellocco. Dopo la fuga, l’arresto e il silenzio davanti al pm. Lui non parla come invece fanno altri. Fermato nell’aprile scorso, estradato in Italia a maggio, oggi sta nel carcere di Cagliari, sezione protetti, perché in molti vorrebbero fargli la pelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Malavita mia”, ovvero le confessioni di un killer in fuga: il diario segreto di Bellebuono, che scappa da ciò che resta della curva dell’Inter