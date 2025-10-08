Malattia di La Peyronie in Italia trattamento a base acido ialuronico in fase acuta

(Adnkronos) – E' una patologia che molti uomini affrontano in silenzio e con imbarazzo, spesso senza sapere di cosa si tratti: la malattia di La Peyronie, ben nota agli specialisti, ma ancora poco conosciuta ai più. Caratterizzata dalla presenza di placche è una condizione cronica che può causare dolore, incurvamento del pene e disfunzione erettile. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com