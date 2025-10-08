Malamovida a Monti l' Antigallery chiuso per dieci giorni

Romatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 10 multe, ma anche dipendenti e clienti gravati da precedenti di polizia. I carabinieri della stazione Quirinale hanno notificato un provvedimento di sospensione per 10 giorni a un 64enne, amministratore unico del pub ‘Antigallery’ nel quartiere Monti.Il provvedimento, firmato dal questore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: malamovida - monti

