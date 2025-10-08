In un periodo di incertezze e crisi geopolitiche, gli investitori tendono a rifugiarsi in beni sicuri, come l’oro. Oggi ha superato i 4mila dollari l’oncia, segnale che la fiducia nei mercati globali è ai minimi storici. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Mala tempora currunt e il prezzo dell’oro tocca un nuovo record