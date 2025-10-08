mail con sanzione per sosta auto paga subito altrimenti il valore si raddoppia non lo fare ti svuotano il conto

La nuova truffa svuota conto è ben articolata. L’e-mail con sanzione per sosta auto inganna e già molti cittadini hanno perso i loro soldi. Distinguere le vere e-mail provenienti da Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, le banche, PagoPa da quelle truffa sta diventando sempre più complicato. I criminali informatici studiano nuove trappole e le perfezionano per trarre in inganno la ignare vittime. Come sempre fanno leva principalmente sulle paure dei contribuenti. Una mail che segnala una sanzione per sosta vietata dell’auto e che parla di raddoppio dell’importo se si tarda con il pagamento. Chiunque verrebbe colto dal panico, perderebbe la lucidità e cadrebbe nella trappola. 🔗 Leggi su Game-experience.it

