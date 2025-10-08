Stefano Scuncia, presidente dell’associazione Magna Grecia, racconta la 26ª edizione del festival " Sapori, Colori e Musica ", che si è appena conclusa. Dalla cucina, seguita in prima persona – come quando insieme agli altri cuochi prepara i " maccaruni con carne di capra ", al montaggio e smontaggio delle strutture: il suo impegno è totale. "Questa edizione è stata straordinaria nonostante il maltempo. Un evento all’aperto deve sempre fare i conti con la pioggia, ma abbiamo comunque avuto circa 9mila visitatori al giorno – racconta Scuncia –. Siamo circa 130 volontari, e molti di noi sono impegnati per un mese intero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magna Grecia a tavola, sapori e colori del nostro Sud