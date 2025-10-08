Maggioranza ai ferri corti | Meloni prenota la Campania ma Tajani non ci sta e c' è anche il Veneto in bilico

I successi nelle Marche e in Calabria non bastano per portare la pace nella maggioranza di Giorgia Meloni. Anzi, è l'esatto opposto. Le prossime votazioni accendono gli animi: il problema sono le candidature. Tutti vogliono per il proprio partito un posto "in prima fila", ma Meloni beffa gli. 🔗 Leggi su Today.it