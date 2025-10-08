Maggi | I ragazzi scrivono sempre meno e sempre peggio Alla primaria si scrive poco troppe schede a riempimento Come stanno le cose

" Perché i ragazzi sanno scrivere sempre meno e scrivono sempre peggio? " — è la domanda che il professor Andrea Maggi ha posto in una riflessione pubblicata su Il Gazzettino. Conosciuto anche per il suo ruolo nel programma televisivo Il Collegio, Maggi torna qui a vestire i panni del docente preoccupato per ciò che osserva quotidianamente tra i banchi. A suo avviso, uno dei problemi principali sta nell’impostazione stessa dell’insegnamento della scrittura: si scrive troppo poco e, quando lo si fa, si tende a semplificare attraverso schede a risposta multipla o a riempimento, esercizi che privilegiano la correttezza formale a scapito della costruzione autonoma di un testo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

