madrid crolla un palazzo nel centro quattro corpi ritrovati

A Madrid un palazzo di sei piani in fase di ristrutturazione  è crollato. Era situato in una zona centrale della città, vicino alla Plaza Mayor,  nel cuore del quartiere turistico. La parte interna dell’edificio si è sgretolata, mentre la facciata è rimasta sostanzialmente integra. Ciò ha complicato le operazioni di soccorso. Dopo il disastro è iniziata una corsa contro il tempo disperata  per tentare di salvare le persone rimaste intrappolate. Madrid, ritrovati quattro corpi. Nulla da fare per i dispersi:  le squadre di emergenza hanno recuperato quattro corpi. Sono  tre uomini, operai provenienti dall’Ecuador, dal Mali e dalla Guinea-Conakry,  impiegati nei lavori di ristrutturazione Ritrovata anche  una donna di circa trent’anni che ricopriva il ruolo di architetta del progetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

