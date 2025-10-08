Madrid crolla un palazzo nel centro quattro corpi ritrovati

A Madrid un palazzo di sei piani in fase di ristrutturazione è crollato. Era situato in una zona centrale della città, vicino alla Plaza Mayor, nel cuore del quartiere turistico. La parte interna dell’edificio si è sgretolata, mentre la facciata è rimasta sostanzialmente integra. Ciò ha complicato le operazioni di soccorso. Dopo il disastro è iniziata una corsa contro il tempo disperata per tentare di salvare le persone rimaste intrappolate. Madrid, ritrovati quattro corpi. Nulla da fare per i dispersi: le squadre di emergenza hanno recuperato quattro corpi. Sono tre uomini, operai provenienti dall’Ecuador, dal Mali e dalla Guinea-Conakry, impiegati nei lavori di ristrutturazione Ritrovata anche una donna di circa trent’anni che ricopriva il ruolo di architetta del progetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Madrid, crolla un palazzo nel centro, quattro corpi ritrovati

