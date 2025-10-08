Madrid crolla edificio | 4 vittime

3.48 Sale a quattro morti il bilancio del crollo di un edificio in costruzione nel centro di Madrid,avvenuto martedì. Lo rende noto l'agenzia di stampa Efe, citando il Servizio di emergenza della capitale spagnola. Dopo i primi due corpi, stanotte i vigili del fuoco ne hanno trovati altri due tra le macerie dell'edificio situato in Calle delas Hileras tra il Teatro dell'Opera e la Puerta del Sol. Le quattro vittime,date per disperse nella prima fase dei soccorsi, sono una dirigente dei lavori e tre operai. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it