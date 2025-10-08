Madre riduce le figlie in schiavitù per potersi drogare | salvate da una chiamata al Telefono Azzurro
Maltrattava le quattro figlie, due adolescenti e due minori di dieci anni. "Le trattava come schiave, mentre lei si drogava". A denunciare la situazione al Telefono Azzurro il fidanzatino di una delle maggiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
