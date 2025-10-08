Maddie McCann accade l’impensabile | Mamma sono io La reazione della madre della piccola scomparsa

“È venuta a casa con la sua amica e diceva le solite cose come ‘Sono tua figlia’. Mi chiamava mamma. Mi chiedeva un test del DNA, implorandomi. Non voleva andarsene, mi sono spaventata.” Così  Kate McCann, la madre della piccola  Madeleine McCann, ha raccontato in tribunale l’incontro con  Julia Wandelt, la giovane polacca di 24 anni che per mesi ha sostenuto di essere la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. La donna è oggi  imputata per stalking, dopo aver perseguitato per mesi la famiglia McCann con messaggi, telefonate e, infine, una  visita di persona  nella loro abitazione, accompagnata da un’amica inglese, la 61enne  Karen Spragg, anche lei sotto processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

