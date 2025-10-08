Maddie McCann accade l’impensabile | Mamma sono io La reazione della madre della piccola scomparsa
“È venuta a casa con la sua amica e diceva le solite cose come ‘Sono tua figlia’. Mi chiamava mamma. Mi chiedeva un test del DNA, implorandomi. Non voleva andarsene, mi sono spaventata.” Così Kate McCann, la madre della piccola Madeleine McCann, ha raccontato in tribunale l’incontro con Julia Wandelt, la giovane polacca di 24 anni che per mesi ha sostenuto di essere la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. La donna è oggi imputata per stalking, dopo aver perseguitato per mesi la famiglia McCann con messaggi, telefonate e, infine, una visita di persona nella loro abitazione, accompagnata da un’amica inglese, la 61enne Karen Spragg, anche lei sotto processo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
