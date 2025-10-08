Macron-Lecornu ore contate sul destino del governo francese

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora qualche ora e la Francia capirà, forse, il suo destino. Scadono infatti stasera le 48 ore di tempo che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron ha dato al suo primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu per un ultimo giro di consultazioni. Bilancio e futuro istituzionale della Nuova Caledonia, sono le priorità indicate. Ed è proprio il premier francese a farlo sapere su X: «Questa mattina(ieri ndr), su richiesta del presidente della Repubblica, ho avviato le discussioni conclusive con le forze politiche per la stabilità del Paese- ha scritto LecornuHo proposto di concentrarci su due priorità, vincolanti per l'intera classe politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

macron lecornu ore contate sul destino del governo francese

© Iltempo.it - Macron-Lecornu, ore contate sul destino del governo francese

In questa notizia si parla di: macron - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Involuzione francese: niente voto, Macron pronto a nominare il nuovo premier. Spunta Lecornu, il pupillo del presidente

La scaramanzia di Macron: pensa a Lecornu premier sennò casca lui | GUARDA

macron lecornu ore contateMacron-Lecornu, ore contate sul destino del governo francese - Scadono infatti stasera le 48 ore di tempo che il presidente della Repubblica, ... Da iltempo.it

macron lecornu ore contateLecornu lascia. Macron, '48 ore per uscire dalla crisi' - Il presidente francese gli affida i negoziati dell'ultima chance fino a mercoledì. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Macron Lecornu Ore Contate