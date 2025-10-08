Macron-Lecornu ore contate sul destino del governo francese
Ancora qualche ora e la Francia capirà, forse, il suo destino. Scadono infatti stasera le 48 ore di tempo che il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron ha dato al suo primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu per un ultimo giro di consultazioni. Bilancio e futuro istituzionale della Nuova Caledonia, sono le priorità indicate. Ed è proprio il premier francese a farlo sapere su X: «Questa mattina(ieri ndr), su richiesta del presidente della Repubblica, ho avviato le discussioni conclusive con le forze politiche per la stabilità del Paese- ha scritto LecornuHo proposto di concentrarci su due priorità, vincolanti per l'intera classe politica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
