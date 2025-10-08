Macron è sempre più solo cresce il pressing | Dimettiti
«Macron démission!». A dirlo non è solo più Jean-Luc Mélenchon. Ieri mattina, l’ingiunzione è venuta da Edouard Philippe, un carneade sindaco di Le Havre, tolto dall’anonimato da Emmanuel Macron nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: macron - cresce
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook