Maceratese via Konè e Marsilii Ora c’è il posto per un attaccante
Due attaccanti delle Maceratese hanno fatto le valigie: Mamadou Alfred Koné si è già accasato all’Ischia (serie D) mentre Cristiano Marsilii è in trattativa e presto potrebbe definire il passaggio a un altro club. I due giocatori non hanno evidentemente convinto lo staff tecnico perché non sono stati utilizzati, a parte nei test estivi, e a un certo momento non sono stati nemmeno convocati a dimostrazione che non facevano più parte del progetto biancorosso. A questo punto tutto fa pensare che la società possa andare sul mercato, il direttore sportivo De Cesare da tempo si è messo sulle tracce di Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli, ma non si è fatto ancora nulla così come al momento non sono andate in porto le trattative di Vibonese e Nocerina che avevano mostrato interesse sul giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: maceratese - marsilii
Maceratese, ecco Marsilii da Chieti
Maceratese, il test in famiglia finisce in parità. Marsilii segna il primo gol, risponde Osorio
Serie D - Quarta giornata ? Sora - Maceratese Mercoledì 24 settembre 2025 ? Ore 16.00 "Claudio Tomei" - Sora Diretta streaming esclusivamente sul link presente sulla pagina FB. NON APRIRE ALTRI LINK CHE POSSNO RAPPRESENTARE SPA - facebook.com Vai su Facebook
Maceratese, via Konè e Marsilii. Ora c’è il posto per un attaccante - Due attaccanti delle Maceratese hanno fatto le valigie: Mamadou Alfred Koné si è già accasato all’Ischia (serie D) mentre Cristiano Marsilii è in trattativa e presto potrebbe definire il passaggio a u ... Si legge su sport.quotidiano.net
Maceratese, fase di riflessione per la definizione dello staff tecnico. Ecco cosa può cambiare - Dopo aver fissato i punti fermi della struttura con la conferma dei direttori Serangeli e De Cesare e dell’allenatore ... Scrive corriereadriatico.it