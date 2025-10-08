Maceratese via Konè e Marsilii Ora c’è il posto per un attaccante

Due attaccanti delle Maceratese hanno fatto le valigie: Mamadou Alfred Koné si è già accasato all’Ischia (serie D) mentre Cristiano Marsilii è in trattativa e presto potrebbe definire il passaggio a un altro club. I due giocatori non hanno evidentemente convinto lo staff tecnico perché non sono stati utilizzati, a parte nei test estivi, e a un certo momento non sono stati nemmeno convocati a dimostrazione che non facevano più parte del progetto biancorosso. A questo punto tutto fa pensare che la società possa andare sul mercato, il direttore sportivo De Cesare da tempo si è messo sulle tracce di Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli, ma non si è fatto ancora nulla così come al momento non sono andate in porto le trattative di Vibonese e Nocerina che avevano mostrato interesse sul giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

