Ma quali sono i numeri della Milano Beauty Week 2025?
Oltre 500 attività e più di 275.000 visitatori: sono questi i numeri della Milano Beauty Week 2025. Gli eventi della manifestazione hanno animato le strade della città, raccontando il valore del cosmetico e della sua filiera dal 17 al 21 settembre. Eventi, convegni, talk, mostre e laboratori, inclusi appuntamenti legati alla solidarietà e alla prevenzione, tutti gratuiti. Sono stati tre gli “hub” di Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e, da quest’anno, anche Palazzo Bovara. Presenti anche 18 Beauty Cube disseminati da Piazza Cordusio a Piazza San Babila. E infine, sono stati 3 i Beauty Tram che hanno percorso le vie del centro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
