Ma quali sono i numeri della Milano Beauty Week 2025?

Metropolitanmagazine.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 500 attività e più di 275.000 visitatori: sono questi i numeri della Milano Beauty Week 2025. Gli eventi della manifestazione hanno animato le strade della città, raccontando il valore del cosmetico e della sua filiera dal 17 al 21 settembre. Eventi, convegni, talk, mostre e laboratori, inclusi appuntamenti legati alla solidarietà e alla prevenzione, tutti gratuiti. Sono stati tre gli “hub” di Palazzo Giureconsulti, Palazzo Castiglioni e, da quest’anno, anche Palazzo Bovara. Presenti anche 18 Beauty Cube disseminati da Piazza Cordusio a Piazza San Babila. E infine, sono stati 3 i Beauty Tram che hanno percorso le vie del centro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ma quali sono i numeri della milano beauty week 2025

© Metropolitanmagazine.it - Ma quali sono i numeri della Milano Beauty Week 2025?

In questa notizia si parla di: sono - numeri

Montecatini, il flop di Ferragosto. Flussi turistici in discesa: “I numeri sono negativi”

Terre d’Oltrepò da salvare: “Numeri e forze ci sono, va aumentata la produzione”

Caso di Febbre Dengue a Brescia: al via 3 giorni di disinfestazione in 5 vie: quali sono, cosa fare, numeri utili

sono numeri milano beautyMilano Beauty Week 2025, oltre 275.000 visitatori - Sono state oltre 500 le attività che hanno animato il palinsesto della Milano Beauty Week 2025, manifestazione che racconta il valore del cosmetico e della sua filiera e che ... Scrive msn.com

Milano Beauty Week: quando la skincare incontra l’intimità - Non solo viso e corpo: la skincare raggiunge anche le zone intime, con prodotti mirati e formule anti- Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Numeri Milano Beauty