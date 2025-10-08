Ma l' Italia vuole davvero convocare Soulé? Cosa pensano Gattuso e Gravina

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'era già stato un abboccamento ai tempi di Spalletti, ma il trequartista della Roma fu netto: "Mi sento argentino". Al momento non è nei pensieri di Coverciano, ma le dichiarazioni del suo agente aprono le porte alla suggestione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ma l italia vuole davvero convocare soul233 cosa pensano gattuso e gravina

© Gazzetta.it - Ma l'Italia vuole davvero convocare Soulé? Cosa pensano Gattuso e Gravina

In questa notizia si parla di: italia - vuole

Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo

L’autostrada di Milano vuole essere la green highway d’Italia grazie all'Università di Parma

Ormai il bidet non lo vuole più nessuno neanche in Italia: ecco il nuovo trend che sta spopolando

Ma l'Italia vuole davvero convocare Soulé? Cosa pensano Gattuso e Gravina - C'era già stato un abboccamento ai tempi di Spalletti, ma il trequartista della Roma fu netto: "Mi sento argentino". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Vuole Davvero Convocare