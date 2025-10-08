M9 racconta la storia del fumetto attraverso l' opera di Stelio Fenzo
La storia del fumetto italiano del Novecento è protagonista di una nuova mostra temporanea al museo M9 di Mestre, visitabile dal 9 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 nel corridoio al secondo piano. Il filo conduttore è l'opera di Stelio Fenzo, fumettista veneziano scomparso nel 2022: attraverso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: racconta - storia
Stranger Things 5 racconta finalmente la storia di Will che abbiamo aspettato per 9 anni
Fendi lancia Eaux d’Artifice, una fragranza "esplosiva" che racconta un secolo di storia
Zerocalcare racconta la guerra a Gaza nella nuova storia di tutti i nessuno
La storia racconta da Zeno Saracino per Trieste News - facebook.com Vai su Facebook
Ogni luce racconta una storia, ogni notte rivela la sua magia. #realmeP3Lite le custodisce tutte. #realme - X Vai su X
M9 racconta la storia del fumetto attraverso l'opera di Stelio Fenzo - La storia del fumetto italiano del Novecento è protagonista di una nuova mostra temporanea al museo M9 di Mestre, visitabile dal 9 ottobre 2025 al 22 febbraio 2026 nel corridoio al secondo piano. Riporta veneziatoday.it
M9 celebra Stelio Fenzo: un secolo a fumetti tra Venezia e il mondo - Un viaggio tra tavole originali, maestri veneziani e avventure d’inchiostro per celebrare il genio di Stelio Fenzo, protagonista di un secolo di fumetto italiano ... Scrive ilnuovoterraglio.it