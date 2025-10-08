MOTrump | i negoziati vanno molto bene

22.25 "Stanno andando molto bene" i negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi in corso in Egitto. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciando:"Penso che qualcosa accadrà, ci sono buone probabilità che accada. Potrei andarci verso il fine settimana, magari domenica", senza specificare in quale località. Recandosi a una tavola rotonda sul gruppo 'Antifa', Trump ha aggiunto:"Ci sono ottime probabilità che le trattaive procedano molto bene". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it