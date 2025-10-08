Un nuovo dramma colpisce il mondo della musica e del cinema indiano. Rajvir Jawanda, attore e cantante amatissimo dal pubblico, è morto a soli 35 anni dopo undici giorni di agonia in ospedale. La notizia, diffusa questa mattina, ha sconvolto la comunità artistica del Punjab e dell’ Himachal Pradesh, che si stringe nel ricordo di un talento spezzato troppo presto. La sua voce e il suo carisma avevano conquistato milioni di fan, rendendolo una delle figure più amate della scena musicale punjabi contemporanea. Oggi, il mondo dello spettacolo piange non solo un artista, ma un simbolo di autenticità e passione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lutto nello spettacolo, muore a 35 anni l'attore e cantante dopo un incidente in moto