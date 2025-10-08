Lutto nella televisione | lo storico volto delle previsioni italiane
Paolo Sottocorona: la fine di un'era per le previsioni del tempo in Italia. Si è spento oggi, 8 ottobre, Paolo Sottocorona, celebre meteorologo e volto storico delle previsioni del tempo su La7, all'età di 77 anni. Figura di rilievo nel panorama televisivo nazionale, Sottocorona è stato riconosciuto per la sua professionalità e per l'approccio sobrio e chiaro nell'illustrare i fenomeni atmosferici. Una carriera iniziata tra le fila dell'Aeronautica Militare. Nato il 17 dicembre 1947 a Firenze, Sottocorona ha intrapreso un percorso accademico classico, seguito da quattro anni di studi in Ingegneria.
In questa notizia si parla di: lutto - televisione
