Lutto Hamilton non ha pace | gesto estremo

Lewis Hamilton è devastato dal dolorosissimo lutto: il gesto del pilota della Ferrari sta facendo il giro del web. Il 2025 non verrà certamente ricordato da Lewis Hamilton come uno dei suoi anni più felici. Eppure all’inizio le sensazioni erano più che positive: il 7 volte campione del mondo era infatti pronto a scrivere un’altra importante pagina della sua straordinaria carriera alla guida della Ferrari. Finora, però, il suo Mondiale è stato davvero deludente: fatta eccezione per la vittoria nella Gara Sprint in Cina e per un terzo posto sempre nella Sprint a Miami il 40enne di Stevenage ha mostrato grosse difficoltà al volante della SF-25. 🔗 Leggi su Sportface.it