Lutto a Sampierdarena addio a Rodolfo Bracco
Lutto a Sampierdarena per la morte di Rodolfo Bracco, commerciante molto noto nel quartiere, titolare del negozio 'La carica' di piazza Vittorio Veneto e presidente del Civ Confesercenti Sampierdarena. La famiglia ha fatto sapere che la commemorazione avverrà venerdì alle ore 12 presso il tempio.
In questa notizia si parla di: lutto - sampierdarena
Sampierdarena in lutto per la scomparsa di Rodolfo Bracco, presidente del Civ - Attivissimo nel quartiere, era da sempre in prima linea per difendere il piccolo commercio ...