Lutto a Sampierdarena addio a Rodolfo Bracco

Genovatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Sampierdarena per la morte di Rodolfo Bracco, commerciante molto noto nel quartiere, titolare del negozio ‘La carica’ di piazza Vittorio Veneto e presidente del Civ Confesercenti Sampierdarena. La famiglia ha fatto sapere che la commemorazione avverrà venerdì alle ore 12 presso il tempio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

lutto sampierdarena addio rodolfoSampierdarena in lutto per la scomparsa di Rodolfo Bracco, presidente del Civ - Attivissimo nel quartiere, era da sempre in prima linea per difendere il piccolo commercio ... Si legge su ilsecoloxix.it

