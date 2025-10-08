di Paolo Fedele * Nei giorni scorsi ha cessato il servizio attivo, per sopraggiunti limiti di età, il 1° Luogotenente BUSICO Giuseppe, Sommozzatore della Guardia Costiera, in servizio presso il 5° Nucleo Sommozzatori di Genova. Con il suo congedo si chiude una pagina di storia importante della Guardia Costiera, scritta da un uomo che ha saputo unire competenza, coraggio e spirito di sacrificio, tracciando un solco profondo nella memoria di quanti hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. Il Luogotenente Giuseppe Busico è stato il primo subacqueo di categoria della Guardia Costiera, un vero pioniere di quella componente subacquea che nel tempo è diventata una delle punte di diamante del Corpo delle Capitanerie di Porto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’USIM saluta il 1° Luogotenente BUSICO Giuseppe: un pioniere, un esempio, un grande uomo di mare