Governato dalla sinistra del presidente Orsi, il Paese è cresciuto soprattutto nel settore dei servizi. Ma nella gestione dei difficili rapporti internazionali è ondivago, stretto tra Maduro e Cuba da una parte e Washington e Buenos Aires dall'altra.. Un pezzo di Liguria si trova sulla costa uruguaiana dalla fine dell'Ottocento. Piriàpolis, fondata dall'italo-uruguaiano Francesco Piria, fu costruita sul modello di Diano Marina.. Lo speciale contiene due articoli e una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L'Uruguay sceglie Ue e Mercosur. Con Trump e Milei rapporti tesi