Negli Stati Uniti l’uovo è il cuore della colazione, un gesto quotidiano che racconta molto più di un’abitudine alimentare. Tra abitudini, riti e contrasti culturali, ecco come un alimento semplice è diventato un simbolo dell’identità americana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - L’uovo americano: scrambled, scotch o over easy? Piccola guida sentimentale alla colazione più identitaria del mondo