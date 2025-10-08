L’uovo americano | scrambled scotch o over easy? Piccola guida sentimentale alla colazione più identitaria del mondo
Negli Stati Uniti l’uovo è il cuore della colazione, un gesto quotidiano che racconta molto più di un’abitudine alimentare. Tra abitudini, riti e contrasti culturali, ecco come un alimento semplice è diventato un simbolo dell’identità americana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
uovo - americano
