L' uomo che nascondeva in casa pistole fucili e una serra di marijuana

Bracconiere e non solo, nella sua casa di Ome nascondeva armi non denunciate e perfino una serra di marijuana: motivo per cui è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Questura di Brescia. In manette un pregiudicato bresciano di 45 anni già noto alle forze dell'ordine per via di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

