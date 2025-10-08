L'uomo che ha giocato così tanto a un videogame da entrare nelle pieghe del codice | storia di KurtJMac

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo statunitense KurtJMac ha camminato per oltre un decennio nel mondo di Minecraft fino a raggiungere le Far Lands, il confine in cui il gioco si "rompe". Un’impresa epica che racconta la forza della community del videogioco a cubetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

