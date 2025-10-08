L'uomo che controllerà TikTok Usa è lo stesso che sogna occhi elettronici ovunque

Larry Ellison avrà un ruolo chiave nella gestione delle attività statunitensi di TikTok. Per capire meglio quali impatti avrà è bene scavare nel passato del miliardario, fatto di progetti di sorveglianza continua, legami con Trump, Netanyahu e cause per il monitoraggio dei dati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’uomo che controllerà TikTok Usa è lo stesso che sogna occhi elettronici ovunque - Per capire meglio quali impatti avrà è bene scavare nel passato del miliardario, fatto di progetti di ... Riporta fanpage.it

TikTok: l'uomo d'affari Usa McCourt lavora a offerta per piattaforma video - Frank McCourt, uomo d'affari americano nel settore dell'immobiliare, sta lavorando a una offerta per acquisire la piattaforma di video TikTok. Come scrive ilsole24ore.com