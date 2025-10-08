Arezzo, 8 ottobre 2025 – Sono Majd, Sanaa, Shahd, Shahd, Zaina e Abdalrhman l e cinque studentesse e lo studente palestinesi che sono stati accolti, martedì 7 ottobre, all’Università di Siena dal Ministro Anna Maria Bernini, titolare del dicastero dell’Università e della Ricerca, dal Rettore Roberto Di Pietra, dal Delegato per gli Studenti e ricercatori provenienti da aree di crisi, Federico Lenzerini, e dalla Direttrice Generale dell’Ateneo, Beatrice Sassi. Le studentesse e lo studente, arrivate pochi giorni fa da Gaza, proseguiranno gli studi nell’Ateneo senese. Majd, studentessa vincitrice di una borsa di studio Just Peace, assegnata dall’Università di Siena in collaborazione con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, frequenterà il corso di laurea in Computer and Information Engineering. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università di Siena ha accolto cinque studentesse e uno studente provenienti da Gaza, una studierà ad Arezzo