L' università di Messina tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia
Nella classifica Italy’s Best Employers 2026 che elenca le migliori aziende in cui lavorare in Italia emergono alcune certezze e qualche sorpresa. Al primo posto c'è Lavazza, al secondo e terzo Sorgenia e Granarolo. E, forse inaspettatamente, nella top 50 si trova anche l'università di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - messina
Discover the University of Messina, where Tradition and Innovation meet at the heart of the Mediterranean! Founded in 1548, UniMe is one of Italy's oldest universities, offering numerous Degree Programs in English. Embrace multiculturality, quality education, - facebook.com Vai su Facebook
L’Università di Messina tra le 100 migliori aziende italiane in cui lavorare - L'Università di Messina è tra le 100 migliori aziende o enti italiani in cui lavorare. Secondo 98zero.com
Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia: UniMe è al 37esimo posto - Una lista di cento nomi con le aziende e gli enti più importanti d’Italia. Si legge su msn.com