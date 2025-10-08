L' università di Messina tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica Italy’s Best Employers 2026 che elenca le migliori aziende in cui lavorare in Italia emergono alcune certezze e qualche sorpresa. Al primo posto c'è Lavazza, al secondo e terzo Sorgenia e Granarolo. E, forse inaspettatamente, nella top 50 si trova anche l'università di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - messina

universit224 messina migliori aziendeL’Università di Messina tra le 100 migliori aziende italiane in cui lavorare - L'Università di Messina è tra le 100 migliori aziende o enti italiani in cui lavorare. Secondo 98zero.com

universit224 messina migliori aziendeLe 100 migliori aziende dove lavorare in Italia: UniMe è al 37esimo posto - Una lista di cento nomi con le aziende e gli enti più importanti d’Italia. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Messina Migliori Aziende