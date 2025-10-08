L' Unieuro dura solo un tempo poi il crollo | la crisi continua anche a Cento

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La reazione attesa e sperata dai tifosi non è arrivata. Dopo il ko contro Rieti, continua la crisi dell'Unieuro Forlì, caduta anche alla Baltur Arena di Cento, sconfitta dalla Sella col punteggio di 82-76. La squadra di coach Antimo Martino ha concesso troppi rimbalzi agli avversari, 39 (28. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unieuro - dura

Unieuro, bel colpo con un grande secondo tempo - Puntuale è arrivata, questa sera, la vittoria dell’Unieuro Forlì che si è sbarazzata di Bottegone con un rotondo 58- Scrive ilrestodelcarlino.it

"Voglio che l’Unieuro abbia la pelle dura" - Sarà questo il dettame principale in casa Unieuro in vista della gare di oggi alle 17 contro l’Allianz Pazienza di coach Lino Lardo (in diretta su TeleRomagna, canale 14 ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Unieuro Dura Tempo Crollo