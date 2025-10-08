L' Umbria degli agriturismi mostra il suo potenziale a Rimini | non solo enoturismo ora c' è anche il birraturismo

Il turismo enogastronomico e rurale dell’Umbria torna protagonista con Coldiretti e Terranostra Umbria, al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma dall’8 al 10 ottobre a Rimini. Il turismo rurale rappresenta una risorsa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La domenica in campagna ha un suono diverso: quello del vento tra gli alberi, dei passi sull'erba, delle risate a tavola. Negli agriturismi umbri di Campagna Amica umbri ogni esperienza — una visita in fattoria, un pranzo contadino, una chiacchierata sotto

