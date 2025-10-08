L’ultimo record di Cristino Ronaldo E’ il primo calciatore miliardario
Cristiano Ronaldo centra un altro record nella sua straordinaria e infinita carriera. Secondo Bloomberg, infatti, il campione portoghese è diventato il primo calciatore miliardario nella storia: nello specifico, il suo patrimonio personale sarebbe attualmente di circa 1,2 miliardi di euro. Secondo la testata americana, un contributo determinante per consentire a CR7 di superare la soglia del miliardo sarebbe arrivato dal prolungamento fino al 2027 del suo contratto con l’ Al Nassr, il club saudita nel quale milita dall’1 gennaio 2023: solamente firmando il nuovo accordo lo scorso giugno, Ronaldo si sarebbe assicurato un introito di 400 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Panorama.it
