L' ultimo messaggio delirante di Boniface | Il pesce non può guidare la bicicletta

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nigeriano, vicinissimo in estate al Milan, sta continuando a pubblicare sui social idee e proverbi indecifrabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'ultimo messaggio delirante di Boniface: "Il pesce non può guidare la bicicletta"

ultimo messaggio delirante bonifaceL'ultimo messaggio delirante di Boniface: "Il pesce non può guidare la bicicletta" - Il nigeriano, vicinissimo in estate al Milan, sta continuando a pubblicare sui social idee e proverbi indecifrabili ... Riporta msn.com

ultimo messaggio delirante bonifaceI post deliranti di Boniface: “Non puoi bere una mucca”, “In un periodo difficile quattro donne vanno bene…” - Victor Boniface al centro delle polemiche per post ambigui su Snapchat: il Werder Brema chiede chiarimenti, precedenti già con il Milan. Secondo blitzquotidiano.it

