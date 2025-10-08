L’ultimatum di Dazn agli utenti pirata | pagate 500 euro entro una settimana o procederemo per vie legali

Cinquecento euro entro una settimana per non incorrere in conseguenze legali. È l’ultimatum inviato da Dazn alle migliaia di utenti pirata che hanno guardato in modo illegale le partite di serie A, serie B e di Coppe europee. Lo ha messo per iscritto la società di streaming sportivo in una lettera: la cifra rappresenta “un’indennizzo forfettario” per una “composizione” dell’accaduto, con l’impegno “a non porre in essere, in futuro, ulteriori comportamenti che ledano i diritti” della società. I destinatari hanno sette giorni di tempo per rispondere, in caso contrario la pay tv, in qualità di parte lesa, “si riterrà libera di avviare le iniziative giudiziarie appropriate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

