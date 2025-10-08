Luisa Asteggiano morta per cause naturali Ivan Sauna liberato | Non le avrei mai fatto del male

Ivan Sauna, liberato dopo tre giorni in cella a Ibiza, spiega a Repubblica: “L’ho protetta fin dall’inizio, ma mi hanno scambiato per un assassino”. La compagna, la 45enne cuneese Luisa Asteggiano, trovata morta domenica nella sua casa di Formentera, sarebbe deceduta per cause naturali. "Stava molto male, cadeva sempre ed era piena di lividi" ha raccontato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it